盤後速報 - 陞泰(8072)次交易(6)日除息1元，參考價29.25元
鉅亨網新聞中心
陞泰(8072-TW)次交易(6)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1元。
首日參考價為29.25元，相較今日收盤價30.25元，息值合計為1.0元，股息殖利率3.31%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/06
|30.25
|1.0
|3.31%
|0.0
|2025/07/04
|47.7
|1.0
|2.1%
|0.0
|2024/07/12
|30.4
|0.75
|2.47%
|0.0
|2023/07/12
|28.7
|1.0
|3.48%
|0.0
|2022/07/11
|23.0
|0.35
|1.52%
|0.0
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