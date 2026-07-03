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盤後速報 - 陞泰(8072)次交易(6)日除息1元，參考價29.25元

鉅亨網新聞中心

陞泰(8072-TW)次交易(6)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1元。

首日參考價為29.25元，相較今日收盤價30.25元，息值合計為1.0元，股息殖利率3.31%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/06 30.25 1.0 3.31% 0.0
2025/07/04 47.7 1.0 2.1% 0.0
2024/07/12 30.4 0.75 2.47% 0.0
2023/07/12 28.7 1.0 3.48% 0.0
2022/07/11 23.0 0.35 1.52% 0.0


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