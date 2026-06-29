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盤中速報 - 油電燃氣類股表現強勁，漲幅2.23%，總成交額6.51億

鉅亨網新聞中心

台股今日油電燃氣業類股表現強勁，29日12:07相關指數上漲2.23%，總成交額6.51億元，大盤占比0.09%。

該產業上漲家數7、下跌家數0、平盤家數1。領漲個股台塑化(6505-TW)29日12:06股價上漲1.4元，報54.9元，漲幅2.62%。

油電燃氣近5日下跌0.41%，集中市場加權指數下跌4.07%，產業指數漲幅表現優於大盤。

產業指數績效


漲跌幅 油電燃氣 集中市場加權指數
近一週 -0.41% -4.07%
近一月 +7.13% +2.14%
近三月 -0.72% +34.61%
近六月 +13.79% +56.09%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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