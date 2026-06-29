盤中速報 - 油電燃氣類股表現強勁，漲幅2.23%，總成交額6.51億
鉅亨網新聞中心
台股今日油電燃氣業類股表現強勁，29日12:07相關指數上漲2.23%，總成交額6.51億元，大盤占比0.09%。
該產業上漲家數7、下跌家數0、平盤家數1。領漲個股台塑化(6505-TW)29日12:06股價上漲1.4元，報54.9元，漲幅2.62%。
油電燃氣近5日下跌0.41%，集中市場加權指數下跌4.07%，產業指數漲幅表現優於大盤。
產業指數績效
|漲跌幅
|油電燃氣
|集中市場加權指數
|近一週
|-0.41%
|-4.07%
|近一月
|+7.13%
|+2.14%
|近三月
|-0.72%
|+34.61%
|近六月
|+13.79%
|+56.09%
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