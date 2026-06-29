盤中速報 - Dogwifhat大漲8.27%，報0.18美元
鉅亨網新聞中心
Dogwifhat(WIF)在過去 24 小時內漲幅超過8.27%，最新價格0.18美元，總成交量達0.06億美元，總市值1.79億美元，目前市值排名第 65 名。
近 1 日最高價：0.18美元，近 1 日最低價：0.17美元，流通供給量：998,839,325。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+5.65%
- 近 1 月：-8.46%
- 近 3 月：+0.64%
- 近 6 月：-40.66%
- 今年以來：-42.82%
暢行幣圈交易全攻略，專家駐群實戰交流
▌立即加入鉅亨買幣實戰交流 LINE 社群（點此入群）
不管是新手發問，還是老手交流，只要你想參與加密貨幣現貨交易、合約跟單、合約網格、量化交易、理財產品的投資，都歡迎入群討論學習！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - CELO大漲9.72%，報0.068美元
- 盤中速報 - HOT大跌15.85%，報0.000308美元
- 盤中速報 - CELO大漲10.8%，報0.07美元
- 盤中速報 - 權力代幣大漲23.91%，報0.0539美元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇