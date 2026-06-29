盤中速報 - 富鼎(8261)急拉3.56%報249.0元，成交6,325張
鉅亨網新聞中心
富鼎(8261-TW)近5分K漲速3.56%，29日10:22報249.0元，成交6,325張，今日漲幅為2.05％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
富鼎(8261-TW)近5日股價上漲13.49% ，所屬產業為半導體業，相關半導體業 下跌 3.34%。集中市場加權指數 下跌 4.07%， 股價漲幅表現優於大盤 。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+5,402 張
- 外資買賣超：+5,726 張
- 投信買賣超：+20 張
- 自營商買賣超：-344 張
- 融資增減：-194 張
- 融券增減：-69 張
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