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盤中速報 - 富鼎(8261)急拉3.56%報249.0元，成交6,325張

鉅亨網新聞中心

富鼎(8261-TW)近5分K漲速3.56%，29日10:22報249.0元，成交6,325張，今日漲幅為2.05％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

富鼎(8261-TW)近5日股價上漲13.49% ，所屬產業為半導體業，相關半導體業 下跌 3.34%。集中市場加權指數 下跌 4.07%， 股價漲幅表現優於大盤 。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+5,402 張
  • 外資買賣超：+5,726 張
  • 投信買賣超：+20 張
  • 自營商買賣超：-344 張
  • 融資增減：-194 張
  • 融券增減：-69 張


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