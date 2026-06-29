鉅亨買幣速報 - USDC(USDC)24小時成交量超過9.05億美元，BETA(BETA)24小時漲幅達64%

鉅亨網新聞中心 2026-06-29 10:15

24小時漲幅：BETA(BETA)24小時漲幅64%；Viberate(VIB)24小時漲幅63.3%；ATA(ATA)24小時漲幅53.8%。

24小時跌幅：UTK(UTK)24小時跌幅16.2%；Clover Finance(CLV)24小時跌幅14%；CELO(CELO)24小時跌幅13.3%。

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近一週漲幅：Bella Protocol(BEL)近一週漲幅40%；Worldcoin(WLD)近一週漲幅28.9%；NFPrompt Token(NFP)近一週漲幅24.2%。