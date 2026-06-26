盤後速報 - 聚賢研發-創(7631)次交易(29)日除息1.6元，參考價162.4元
鉅亨網新聞中心
聚賢研發-創(7631-TW)次交易(29)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.6元。
首日參考價為162.4元，相較今日收盤價164.00元，息值合計為1.6元，股息殖利率0.98%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/06/29
|164.00
|1.6
|0.98%
|0.0
|2026/03/27
|116.5
|0.75
|0.64%
|0.0
|2025/12/30
|94.0
|0.73727
|0.78%
|0.0
|2025/09/29
|144.0
|0.65
|0.45%
|0.0
|2025/09/26
|94.0
|0.65
|0.69%
|0.0
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