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盤後速報 - 聚賢研發-創(7631)次交易(29)日除息1.6元，參考價162.4元

鉅亨網新聞中心

聚賢研發-創(7631-TW)次交易(29)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.6元。

首日參考價為162.4元，相較今日收盤價164.00元，息值合計為1.6元，股息殖利率0.98%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/06/29 164.00 1.6 0.98% 0.0
2026/03/27 116.5 0.75 0.64% 0.0
2025/12/30 94.0 0.73727 0.78% 0.0
2025/09/29 144.0 0.65 0.45% 0.0
2025/09/26 94.0 0.65 0.69% 0.0


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