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盤後速報 - 嘉晶(3016)次交易(29)日除息0.5元，參考價124.0元

鉅亨網新聞中心

嘉晶(3016-TW)次交易(29)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.5元。

首日參考價為124.0元，相較今日收盤價124.50元，息值合計為0.5元，股息殖利率0.4%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/06/29 124.50 0.49687 0.4% 0.0
2025/07/09 31.5 0.5 1.59% 0.0
2024/07/04 67.3 0.5 0.74% 0.0
2023/07/06 65.2 2.0 3.07% 0.0
2022/07/15 79.9 1.1848 1.48% 0.0


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