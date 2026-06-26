盤後速報 - 嘉晶(3016)次交易(29)日除息0.5元，參考價124.0元
鉅亨網新聞中心
嘉晶(3016-TW)次交易(29)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.5元。
首日參考價為124.0元，相較今日收盤價124.50元，息值合計為0.5元，股息殖利率0.4%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/06/29
|124.50
|0.49687
|0.4%
|0.0
|2025/07/09
|31.5
|0.5
|1.59%
|0.0
|2024/07/04
|67.3
|0.5
|0.74%
|0.0
|2023/07/06
|65.2
|2.0
|3.07%
|0.0
|2022/07/15
|79.9
|1.1848
|1.48%
|0.0
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