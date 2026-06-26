盤後速報 - 承啟(2425)下週(7月3日)除息0.1元，預估參考價39.35元
鉅亨網新聞中心
承啟(2425-TW)下週(7月3日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.1元。
以今日(6月26日)收盤價39.45元計算，預估參考價為39.35元，息值合計為0.1元，股息殖利率0.25%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月26日)收盤價做計算，僅提供參考）
承啟(2425-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為電腦零組件、週邊設備製造加工及買賣。近5日股價上漲7.49%，集中市場加權指數下跌0.45%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/03
|39.45
|0.1
|0.25%
|0.0
|2025/07/08
|34.3
|0.15
|0.44%
|0.0
|2024/07/04
|37.65
|0.45
|1.2%
|0.0
|2023/07/05
|42.2
|0.8
|1.9%
|0.0
|2022/07/01
|28.5
|0.6
|2.11%
|0.0
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