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盤後速報 - 承啟(2425)下週(7月3日)除息0.1元，預估參考價39.35元

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承啟(2425-TW)下週(7月3日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.1元。

以今日(6月26日)收盤價39.45元計算，預估參考價為39.35元，息值合計為0.1元，股息殖利率0.25%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月26日)收盤價做計算，僅提供參考）

承啟(2425-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為電腦零組件、週邊設備製造加工及買賣。近5日股價上漲7.49%，集中市場加權指數下跌0.45%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/03 39.45 0.1 0.25% 0.0
2025/07/08 34.3 0.15 0.44% 0.0
2024/07/04 37.65 0.45 1.2% 0.0
2023/07/05 42.2 0.8 1.9% 0.0
2022/07/01 28.5 0.6 2.11% 0.0

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