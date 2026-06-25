鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：美利達(9914-TW)EPS預估下修至4.85元，預估目標價為77.5元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共10位分析師，對美利達(9914-TW)做出2026年EPS預估：中位數由4.9元下修至4.85元，其中最高估值5.7元，最低估值3.73元，預估目標價為77.5元。

市場預估EPS

預估值2026年(前值)2027年2028年
最高值5.7(5.7)7.658.6
最低值3.73(3.73)5.526.74
平均值4.83(4.87)6.357.69
中位數4.85(4.9)6.537.7

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2026年2027年2028年
最高值25,830,00025,896,00027,679,530
最低值22,869,00024,435,00027,068,740
平均值24,252,63025,475,13027,430,320
中位數24,426,96025,722,32027,486,500

歷史獲利表現

項目2025年2024年2023年2022年
EPS1,200,210-699,1031,691,8233,389,063
營業收入
(單位：新台幣千元)		26,757,16129,633,13227,261,11737,003,082

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/9914/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

台股市場預估eps

相關行情

台股首頁我要存股
美利達72.6+1.54%
美元/台幣31.849+0.31%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty