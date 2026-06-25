鉅亨速報 - Factset 最新調查：美利達(9914-TW)EPS預估下修至4.85元，預估目標價為77.5元
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根據FactSet最新調查，共10位分析師，對美利達(9914-TW)做出2026年EPS預估：中位數由4.9元下修至4.85元，其中最高估值5.7元，最低估值3.73元，預估目標價為77.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2026年(前值)
|2027年
|2028年
|最高值
|5.7(5.7)
|7.65
|8.6
|最低值
|3.73(3.73)
|5.52
|6.74
|平均值
|4.83(4.87)
|6.35
|7.69
|中位數
|4.85(4.9)
|6.53
|7.7
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|25,830,000
|25,896,000
|27,679,530
|最低值
|22,869,000
|24,435,000
|27,068,740
|平均值
|24,252,630
|25,475,130
|27,430,320
|中位數
|24,426,960
|25,722,320
|27,486,500
歷史獲利表現
|項目
|2025年
|2024年
|2023年
|2022年
|EPS
|1,200,210
|-699,103
|1,691,823
|3,389,063
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|26,757,161
|29,633,132
|27,261,117
|37,003,082
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/9914/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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