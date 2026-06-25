盤中速報 - 統懋(2434)大跌7.52%，報41.2元
鉅亨網新聞中心
統懋(2434-TW)25日12:04股價下跌3.35元，報41.2元，跌幅7.52%，成交470張。
統懋(2434-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為電子零組件製造業 、電腦及其週邊設備製造業、國際貿易業。除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務。
近5日股價上漲22.05%，集中市場加權指數上漲0.36%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+114 張
- 外資買賣超：+116 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-2 張
- 融資增減：+106 張
- 融券增減：0 張
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