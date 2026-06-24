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盤後速報 - 易發(6425)下週(7月1日)除息0.99元，預估參考價77.31元

鉅亨網新聞中心

易發(6425-TW)下週(7月1日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.99元。

以今日(6月24日)收盤價78.30元計算，預估參考價為77.31元，息值合計為0.99元，股息殖利率1.26%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月24日)收盤價做計算，僅提供參考）

易發(6425-TW)所屬產業為電機機械，主要業務為高科技自動化設備設計、製造、銷售。近5日股價上漲1.44%，櫃買市場加權指數上漲2.45%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/01 78.30 0.9892 1.26% 0.0
2025/06/25 45.6 1.002 2.2% 0.0
2024/06/14 74.1 0.5 0.67% 0.0
2023/06/21 21.75 1.0 4.6% 0.0
2022/07/15 22.2 0.5 2.25% 0.0

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