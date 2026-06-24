盤後速報 - 易發(6425)下週(7月1日)除息0.99元，預估參考價77.31元
鉅亨網新聞中心
易發(6425-TW)下週(7月1日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.99元。
以今日(6月24日)收盤價78.30元計算，預估參考價為77.31元，息值合計為0.99元，股息殖利率1.26%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月24日)收盤價做計算，僅提供參考）
易發(6425-TW)所屬產業為電機機械，主要業務為高科技自動化設備設計、製造、銷售。近5日股價上漲1.44%，櫃買市場加權指數上漲2.45%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/01
|78.30
|0.9892
|1.26%
|0.0
|2025/06/25
|45.6
|1.002
|2.2%
|0.0
|2024/06/14
|74.1
|0.5
|0.67%
|0.0
|2023/06/21
|21.75
|1.0
|4.6%
|0.0
|2022/07/15
|22.2
|0.5
|2.25%
|0.0
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