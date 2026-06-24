盤後速報 - 啟碁(6285)下週(7月1日)除息4.3元，預估參考價250.7元
鉅亨網新聞中心
啟碁(6285-TW)下週(7月1日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利4.3元。
以今日(6月24日)收盤價255.00元計算，預估參考價為250.7元，息值合計為4.3元，股息殖利率1.69%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月24日)收盤價做計算，僅提供參考）
啟碁(6285-TW)所屬產業為通信網路業，主要業務為網路通訊系列產品與相關之進出口貿易業務。近5日股價下跌4.33%，集中市場加權指數上漲2.82%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/01
|255.00
|4.30177
|1.69%
|0.0
|2025/07/02
|119.0
|4.80052
|4.03%
|0.0
|2024/07/02
|157.0
|5.99617
|3.82%
|0.0
|2023/07/12
|121.0
|4.84143
|4.0%
|0.0
|2022/07/13
|67.2
|2.1001
|3.13%
|0.0
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