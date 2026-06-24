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盤後速報 - 啟碁(6285)下週(7月1日)除息4.3元，預估參考價250.7元

鉅亨網新聞中心

啟碁(6285-TW)下週(7月1日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利4.3元。

以今日(6月24日)收盤價255.00元計算，預估參考價為250.7元，息值合計為4.3元，股息殖利率1.69%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月24日)收盤價做計算，僅提供參考）

啟碁(6285-TW)所屬產業為通信網路業，主要業務為網路通訊系列產品與相關之進出口貿易業務。近5日股價下跌4.33%，集中市場加權指數上漲2.82%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/01 255.00 4.30177 1.69% 0.0
2025/07/02 119.0 4.80052 4.03% 0.0
2024/07/02 157.0 5.99617 3.82% 0.0
2023/07/12 121.0 4.84143 4.0% 0.0
2022/07/13 67.2 2.1001 3.13% 0.0

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