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盤後速報 - 安碁(6174)下週(7月1日)除息0.34元，預估參考價49.86元

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安碁(6174-TW)下週(7月1日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.34元。

以今日(6月24日)收盤價50.20元計算，預估參考價為49.86元，息值合計為0.34元，股息殖利率0.68%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月24日)收盤價做計算，僅提供參考）

安碁(6174-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為石英晶體,石英振盪器,濾波器等產品及半成品之製造,加工及內外銷。石英晶體,石英振盪器,濾波器等產品之原料,零件之加工及內外銷。F119010電子材料批發及F219010電子材料零售。近5日股價下跌10.84%，櫃買市場加權指數上漲2.45%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/01 50.20 0.34 0.68% 0.0
2025/07/02 19.65 0.4 2.04% 0.0
2024/08/21 19.75 0.14 0.71% 0.0
2023/06/09 31.0 2.7 8.71% 0.0
2022/06/13 32.0 1.6 5.0% 0.0

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