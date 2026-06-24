盤後速報 - 安碁(6174)下週(7月1日)除息0.34元，預估參考價49.86元
鉅亨網新聞中心
安碁(6174-TW)下週(7月1日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.34元。
以今日(6月24日)收盤價50.20元計算，預估參考價為49.86元，息值合計為0.34元，股息殖利率0.68%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月24日)收盤價做計算，僅提供參考）
安碁(6174-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為石英晶體,石英振盪器,濾波器等產品及半成品之製造,加工及內外銷。石英晶體,石英振盪器,濾波器等產品之原料,零件之加工及內外銷。F119010電子材料批發及F219010電子材料零售。近5日股價下跌10.84%，櫃買市場加權指數上漲2.45%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/01
|50.20
|0.34
|0.68%
|0.0
|2025/07/02
|19.65
|0.4
|2.04%
|0.0
|2024/08/21
|19.75
|0.14
|0.71%
|0.0
|2023/06/09
|31.0
|2.7
|8.71%
|0.0
|2022/06/13
|32.0
|1.6
|5.0%
|0.0
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