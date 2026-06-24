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谷崧(3607-TW)下週(7月1日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.8元。
以今日(6月24日)收盤價16.85元計算，預估參考價為16.05元，息值合計為0.8元，股息殖利率4.75%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月24日)收盤價做計算，僅提供參考）
谷崧(3607-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為各種模具、金屬零件之製造加工及買賣。各種塑膠成型製品及其零件之製造加工及買賣。各種電子、電機及其零件之開發製造加工及買賣。近5日股價下跌0.3%，集中市場加權指數上漲2.82%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/01
|16.85
|0.8
|4.75%
|0.0
|2025/07/14
|14.85
|0.7
|4.71%
|0.0
|2024/07/18
|22.45
|0.7
|3.12%
|0.0
|2023/07/20
|16.85
|1.0
|5.93%
|0.0
|2022/07/13
|12.85
|1.0
|7.78%
|0.0
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