盤後速報 - 元禎(1725)下週(7月1日)除息1.07元，預估參考價34.93元
鉅亨網新聞中心
元禎(1725-TW)下週(7月1日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.07元。
以今日(6月24日)收盤價36.00元計算，預估參考價為34.93元，息值合計為1.07元，股息殖利率2.97%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月24日)收盤價做計算，僅提供參考）
元禎(1725-TW)所屬產業為化學工業，主要業務為化工原料物流。近5日股價上漲9.62%，集中市場加權指數上漲2.82%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/01
|36.00
|1.07
|2.97%
|0.0
|2025/07/01
|30.25
|1.25
|4.13%
|0.0
|2024/07/23
|45.0
|0.85
|1.89%
|0.0
|2023/08/02
|22.3
|1.0
|4.48%
|0.0
|2022/07/25
|23.5
|1.23
|5.23%
|0.0
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