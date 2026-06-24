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盤後速報 - 元禎(1725)下週(7月1日)除息1.07元，預估參考價34.93元

鉅亨網新聞中心

元禎(1725-TW)下週(7月1日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.07元。

以今日(6月24日)收盤價36.00元計算，預估參考價為34.93元，息值合計為1.07元，股息殖利率2.97%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月24日)收盤價做計算，僅提供參考）

元禎(1725-TW)所屬產業為化學工業，主要業務為化工原料物流。近5日股價上漲9.62%，集中市場加權指數上漲2.82%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/01 36.00 1.07 2.97% 0.0
2025/07/01 30.25 1.25 4.13% 0.0
2024/07/23 45.0 0.85 1.89% 0.0
2023/08/02 22.3 1.0 4.48% 0.0
2022/07/25 23.5 1.23 5.23% 0.0

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集中市場加權指數46043.6-2.24%
元禎36-2.83%

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