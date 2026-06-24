盤中速報 - 生技醫療類股表現強勁，漲幅2.05%，總成交額61.23億
鉅亨網新聞中心
台股今日生技醫療業類股表現強勁，24日13:04相關指數上漲2.05%，總成交額61.23億元，大盤占比0.5%。
該產業上漲家數34、下跌家數24、平盤家數3。領漲個股藥華藥(6446-TW)24日13:04股價上漲80元，報1175.0元，漲幅7.31%。
生技醫療近5日上漲7.3%，集中市場加權指數上漲2.82%，產業指數漲幅表現優於大盤。
產業指數績效
|漲跌幅
|生技醫療
|集中市場加權指數
|近一週
|+7.3%
|+2.82%
|近一月
|+14.23%
|+11.43%
|近三月
|+23.49%
|+43.94%
|近六月
|+10.63%
|+66.37%
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 盤中速報 - 金融保險類股表現疲軟，跌幅2.08%，總成交額267.55億
- 盤中速報 - 信昌電(6173)大漲7.02%，報305元
- 盤中速報 - 世界(5347)大漲7.24%，報200元
- 盤中速報 - 風青(2061)股價拉至漲停，漲停價63.8元，成交961張
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇