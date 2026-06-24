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盤中速報 - 生技醫療類股表現強勁，漲幅2.05%，總成交額61.23億

鉅亨網新聞中心

台股今日生技醫療業類股表現強勁，24日13:04相關指數上漲2.05%，總成交額61.23億元，大盤占比0.5%。

該產業上漲家數34、下跌家數24、平盤家數3。領漲個股藥華藥(6446-TW)24日13:04股價上漲80元，報1175.0元，漲幅7.31%。

生技醫療近5日上漲7.3%，集中市場加權指數上漲2.82%，產業指數漲幅表現優於大盤。

產業指數績效


漲跌幅 生技醫療 集中市場加權指數
近一週 +7.3% +2.82%
近一月 +14.23% +11.43%
近三月 +23.49% +43.94%
近六月 +10.63% +66.37%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數46043.6-2.24%
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