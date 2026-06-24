盤中速報 - 訊芯-KY(6451)大漲7.05%，報638元
鉅亨網新聞中心
訊芯-KY(6451-TW)24日10:03股價上漲42元，報638.0元，漲幅7.05%，成交3,480張。
訊芯-KY(6451-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為系統模組封裝產品及其他各型積體電路模組之封裝、測試及銷售。
近5日股價上漲8.56%，集中市場加權指數上漲2.82%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-1,851 張
- 外資買賣超：-1,768 張
- 投信買賣超：+1 張
- 自營商買賣超：-84 張
- 融資增減：+538 張
- 融券增減：+188 張
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