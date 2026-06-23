盤中速報 - Worldcoin大跌13.54%，報0.55美元
鉅亨網新聞中心
Worldcoin(WLD)在過去 24 小時內跌幅超過13.54%，最新價格0.55美元，總成交量達0.64億美元，總市值16.05億美元，目前市值排名第 23 名。
近 1 日最高價：0.64美元，近 1 日最低價：0.55美元，流通供給量：2,893,975,825。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-8.31%
- 近 1 月：+106.40%
- 近 3 月：+90.23%
- 近 6 月：+25.58%
- 今年以來：+18.79%
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