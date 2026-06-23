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盤中速報 - 半導體類指數類股表現疲軟，跌幅2.33%，總成交額1,607.12億

鉅亨網新聞中心

台股今日半導體業類股表現疲軟，23日13:04相關指數下跌2.33%，總成交額1,607.12億元，大盤占比56.56%。

該產業上漲家數31、下跌家數77、平盤家數2。領跌個股博磊(3581-TW)23日13:00股價下跌17元，報161.0元，跌幅9.55%。

半導體類指數近5日上漲7.8%，櫃買市場加權指數上漲5.62%，產業指數漲幅表現優於大盤。

產業指數績效


漲跌幅 半導體類指數 櫃買市場加權指數
近一週 +7.8% +5.62%
近一月 +9.93% +7.15%
近三月 +54.77% +38.09%
近六月 +128.81% +69.95%

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集中市場加權指數47100.65-1.34%
博磊162-8.99%

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