盤中速報 - 半導體類指數類股表現疲軟，跌幅2.33%，總成交額1,607.12億
鉅亨網新聞中心
台股今日半導體業類股表現疲軟，23日13:04相關指數下跌2.33%，總成交額1,607.12億元，大盤占比56.56%。
該產業上漲家數31、下跌家數77、平盤家數2。領跌個股博磊(3581-TW)23日13:00股價下跌17元，報161.0元，跌幅9.55%。
半導體類指數近5日上漲7.8%，櫃買市場加權指數上漲5.62%，產業指數漲幅表現優於大盤。
產業指數績效
|漲跌幅
|半導體類指數
|櫃買市場加權指數
|近一週
|+7.8%
|+5.62%
|近一月
|+9.93%
|+7.15%
|近三月
|+54.77%
|+38.09%
|近六月
|+128.81%
|+69.95%
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