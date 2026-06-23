盤中速報 - Celestia大漲8.58%，報0.4美元
鉅亨網新聞中心
Celestia(TIA)在過去 24 小時內漲幅超過8.58%，最新價格0.4美元，總成交量達0.07億美元，總市值3.59億美元，目前市值排名第 49 名。
近 1 日最高價：0.41美元，近 1 日最低價：0.37美元，流通供給量：888,141,372。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-4.99%
- 近 1 月：-11.52%
- 近 3 月：+17.17%
- 近 6 月：-14.31%
- 今年以來：-22.73%
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