盤後速報 - 展達(3447)次交易(22)日除息1.1元，參考價39.1元
鉅亨網新聞中心
展達(3447-TW)次交易(22)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.1元。
首日參考價為39.1元，相較今日收盤價40.20元，息值合計為1.1元，股息殖利率2.74%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/06/22
|40.20
|1.1
|2.74%
|0.0
|2025/06/24
|41.0
|0.8
|1.95%
|0.0
|2023/07/31
|50.5
|2.3
|4.55%
|0.0
|2022/09/21
|39.0
|1.5
|3.85%
|0.0
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