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盤後速報 - 展達(3447)次交易(22)日除息1.1元，參考價39.1元

鉅亨網新聞中心

展達(3447-TW)次交易(22)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.1元。

首日參考價為39.1元，相較今日收盤價40.20元，息值合計為1.1元，股息殖利率2.74%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/06/22 40.20 1.1 2.74% 0.0
2025/06/24 41.0 0.8 1.95% 0.0
2023/07/31 50.5 2.3 4.55% 0.0
2022/09/21 39.0 1.5 3.85% 0.0


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