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全新(2455-TW)下週(6月26日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.62元。
以今日(6月18日)收盤價416.00元計算，預估參考價為413.38元，息值合計為2.62元，股息殖利率0.63%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月18日)收盤價做計算，僅提供參考）
全新(2455-TW)所屬產業為通信網路業，主要業務為CC01080電子零組件製造業。F119010電子材料批發業。ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。近5日股價上漲30%，集中市場加權指數上漲7.68%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/06/26
|416.00
|2.62056
|0.63%
|0.0
|2025/06/20
|121.0
|3.21761
|2.66%
|0.0
|2024/06/24
|172.5
|2.2
|1.28%
|0.0
|2023/06/26
|126.0
|2.3
|1.83%
|0.0
|2022/06/23
|81.6
|4.0
|4.9%
|0.0
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