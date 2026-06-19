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根據FactSet最新調查，共8位分析師，對中鋼(2002-TW)做出2026年EPS預估：中位數由0.1元上修至0.12元，其中最高估值0.3元，最低估值-0.24元，預估目標價為22元。
市場預估EPS
|預估值
|2026年(前值)
|2027年
|2028年
|最高值
|0.3(0.3)
|0.67
|0.41
|最低值
|-0.24(-0.24)
|0.26
|0.3
|平均值
|0.09(0.07)
|0.38
|0.36
|中位數
|0.12(0.1)
|0.33
|0.36
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|355,250,000
|352,783,000
|332,043,310
|最低值
|320,303,000
|320,881,000
|327,215,090
|平均值
|333,160,920
|334,201,360
|329,629,200
|中位數
|331,396,120
|328,138,600
|329,629,200
歷史獲利表現
|項目
|2025年
|2024年
|2023年
|2022年
|EPS
|-4,349,185
|1,978,352
|1,681,679
|17,783,775
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|317,155,264
|360,535,714
|363,326,498
|449,567,488
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2002/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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