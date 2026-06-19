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根據FactSet最新調查，共8位分析師，對中砂(1560-TW)做出2026年EPS預估：中位數由13.34元上修至13.49元，其中最高估值13.93元，最低估值12元，預估目標價為760元。
市場預估EPS
|預估值
|2026年(前值)
|2027年
|2028年
|最高值
|13.93(13.93)
|19.26
|24.43
|最低值
|12(12)
|16.28
|20.72
|平均值
|13.23(13.1)
|17.83
|22.67
|中位數
|13.49(13.34)
|18.08
|22.85
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|10,667,000
|13,127,240
|15,191,840
|最低值
|9,702,000
|11,306,000
|13,591,000
|平均值
|10,198,280
|12,147,320
|14,265,210
|中位數
|10,252,000
|12,357,000
|14,139,000
歷史獲利表現
|項目
|2025年
|2024年
|2023年
|2022年
|EPS
|1,360,220
|1,035,003
|852,122
|1,247,391
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|8,149,475
|7,019,493
|6,380,904
|6,907,619
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1560/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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