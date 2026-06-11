盤中速報 - Stargate Finance大漲23.92%，報0.51美元
鉅亨網新聞中心
Stargate Finance(STG)在過去 24 小時內漲幅超過23.92%，最新價格0.51美元，總成交量達0.19億美元，總市值3.38億美元，目前市值排名第 49 名。
近 1 日最高價：0.54美元，近 1 日最低價：0.37美元，流通供給量：660,951,371。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+88.91%
- 近 1 月：+81.56%
- 近 3 月：+128.28%
- 近 6 月：+242.15%
- 今年以來：+286.50%
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