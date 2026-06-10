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盤後速報 - 意藍(6925)次交易(11)日除息2元，參考價68.0元

鉅亨網新聞中心

意藍(6925-TW)次交易(11)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利2元。

首日參考價為68.0元，相較今日收盤價70.00元，息值合計為2.0元，股息殖利率2.86%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/06/11 70.00 2.0 2.86% 0.0
2025/04/17 63.5 2.0 3.15% 0.0
2024/08/27 54.7 1.5 2.74% 0.0
2023/07/13 69.5 1.5 2.16% 0.0


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