盤後速報 - 意藍(6925)次交易(11)日除息2元，參考價68.0元
鉅亨網新聞中心
意藍(6925-TW)次交易(11)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利2元。
首日參考價為68.0元，相較今日收盤價70.00元，息值合計為2.0元，股息殖利率2.86%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/06/11
|70.00
|2.0
|2.86%
|0.0
|2025/04/17
|63.5
|2.0
|3.15%
|0.0
|2024/08/27
|54.7
|1.5
|2.74%
|0.0
|2023/07/13
|69.5
|1.5
|2.16%
|0.0
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