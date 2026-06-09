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盤中速報 - JITO大跌8.68%，報0.6美元

鉅亨網新聞中心

JITO(JTO)在過去 24 小時內跌幅超過8.68%，最新價格0.6美元，總成交量達0.09億美元，總市值2.64億美元，目前市值排名第 53 名。

近 1 日最高價：0.68美元，近 1 日最低價：0.58美元，流通供給量：444,220,653。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+11.08%
  • 近 1 月：+16.78%
  • 近 3 月：+139.01%
  • 近 6 月：+40.96%
  • 今年以來：+46.29%

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