鉅亨速報

盤後速報 - 同欣電(6271)次交易(10)日除息3元，參考價237.0元

鉅亨網新聞中心

同欣電(6271-TW)次交易(10)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利3元。

首日參考價為237.0元，相較今日收盤價240.00元，息值合計為3.0元，股息殖利率1.25%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/06/10 240.00 3.0 1.25% 0.0
2025/06/13 108.5 3.0 2.76% 0.0
2024/06/27 152.5 2.4 1.57% 0.0
2023/08/09 0.0 0.0 0.0% 3.0
2023/07/04 185.0 7.77008 4.2% 0.0


文章標籤

台股台股除權息台股盤後盤後速報

相關行情

台股首頁我要存股
同欣電240+9.84%

鉅亨贏指標

了解更多

#利空進貨

中強短弱
同欣電

76.92%

勝率

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty