盤後速報 - 同欣電(6271)次交易(10)日除息3元，參考價237.0元
鉅亨網新聞中心
同欣電(6271-TW)次交易(10)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利3元。
首日參考價為237.0元，相較今日收盤價240.00元，息值合計為3.0元，股息殖利率1.25%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/06/10
|240.00
|3.0
|1.25%
|0.0
|2025/06/13
|108.5
|3.0
|2.76%
|0.0
|2024/06/27
|152.5
|2.4
|1.57%
|0.0
|2023/08/09
|0.0
|0.0
|0.0%
|3.0
|2023/07/04
|185.0
|7.77008
|4.2%
|0.0
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