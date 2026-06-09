盤後速報 - 進階(3118)次交易(10)日除息2.2元，參考價31.5元
鉅亨網新聞中心
進階(3118-TW)次交易(10)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.2元。
首日參考價為31.5元，相較今日收盤價33.70元，息值合計為2.2元，股息殖利率6.53%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/06/10
|33.70
|2.2
|6.53%
|0.0
|2025/06/12
|34.0
|1.8
|5.29%
|0.0
|2024/06/18
|36.1
|1.7
|4.71%
|0.0
|2023/06/15
|31.9
|1.7
|5.33%
|0.0
|2022/06/17
|30.25
|1.9
|6.28%
|0.0
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