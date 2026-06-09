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盤後速報 - 進階(3118)次交易(10)日除息2.2元，參考價31.5元

鉅亨網新聞中心

進階(3118-TW)次交易(10)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.2元。

首日參考價為31.5元，相較今日收盤價33.70元，息值合計為2.2元，股息殖利率6.53%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/06/10 33.70 2.2 6.53% 0.0
2025/06/12 34.0 1.8 5.29% 0.0
2024/06/18 36.1 1.7 4.71% 0.0
2023/06/15 31.9 1.7 5.33% 0.0
2022/06/17 30.25 1.9 6.28% 0.0


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