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盤後速報 - 長佳(4550)下週(6月16日)除息1.22元，預估參考價24.03元

鉅亨網新聞中心

長佳(4550-TW)下週(6月16日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.22元。

以今日(6月9日)收盤價25.25元計算，預估參考價為24.03元，息值合計為1.22元，股息殖利率4.83%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月9日)收盤價做計算，僅提供參考）

長佳(4550-TW)所屬產業為電機機械，主要業務為機電工程承攬。運動場館委辦營運管理。近5日股價上漲1.61%，櫃買市場加權指數下跌7.5%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/06/16 25.25 1.22 4.83% 0.0
2025/06/16 28.1 2.0 7.12% 0.0
2024/07/01 39.4 2.1 5.33% 0.0
2023/06/30 30.75 1.9 6.18% 0.0
2022/06/30 21.65 1.15 5.31% 0.0

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