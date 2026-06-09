盤後速報 - 長佳(4550)下週(6月16日)除息1.22元，預估參考價24.03元
鉅亨網新聞中心
長佳(4550-TW)下週(6月16日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.22元。
以今日(6月9日)收盤價25.25元計算，預估參考價為24.03元，息值合計為1.22元，股息殖利率4.83%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月9日)收盤價做計算，僅提供參考）
長佳(4550-TW)所屬產業為電機機械，主要業務為機電工程承攬。運動場館委辦營運管理。近5日股價上漲1.61%，櫃買市場加權指數下跌7.5%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/06/16
|25.25
|1.22
|4.83%
|0.0
|2025/06/16
|28.1
|2.0
|7.12%
|0.0
|2024/07/01
|39.4
|2.1
|5.33%
|0.0
|2023/06/30
|30.75
|1.9
|6.18%
|0.0
|2022/06/30
|21.65
|1.15
|5.31%
|0.0
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