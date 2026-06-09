盤後速報 - 智原(3035)下週(6月16日)除息1.8元，預估參考價184.2元
鉅亨網新聞中心
智原(3035-TW)下週(6月16日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.8元。
以今日(6月9日)收盤價186.00元計算，預估參考價為184.2元，息值合計為1.8元，股息殖利率0.97%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月9日)收盤價做計算，僅提供參考）
智原(3035-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為特殊應用積體電路設計(ASIC)。特殊應用積體電路設計用矽智財及系統平台(IP & System Platform)。特殊應用積體電路電子設計、自動化軟體工具(ASIC EDA Tools)。近5日股價下跌16.59%，集中市場加權指數下跌4.05%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/06/16
|186.00
|1.8
|0.97%
|0.0
|2025/06/17
|179.5
|3.0
|1.67%
|0.0
|2024/06/26
|314.0
|4.29275
|1.37%
|0.0
|2023/06/15
|186.0
|5.0
|2.69%
|0.0
|2022/07/14
|146.5
|3.3
|2.25%
|0.0
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