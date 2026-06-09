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盤後速報 - 智原(3035)下週(6月16日)除息1.8元，預估參考價184.2元

鉅亨網新聞中心

智原(3035-TW)下週(6月16日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.8元。

以今日(6月9日)收盤價186.00元計算，預估參考價為184.2元，息值合計為1.8元，股息殖利率0.97%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月9日)收盤價做計算，僅提供參考）

智原(3035-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為特殊應用積體電路設計(ASIC)。特殊應用積體電路設計用矽智財及系統平台(IP & System Platform)。特殊應用積體電路電子設計、自動化軟體工具(ASIC EDA Tools)。近5日股價下跌16.59%，集中市場加權指數下跌4.05%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/06/16 186.00 1.8 0.97% 0.0
2025/06/17 179.5 3.0 1.67% 0.0
2024/06/26 314.0 4.29275 1.37% 0.0
2023/06/15 186.0 5.0 2.69% 0.0
2022/07/14 146.5 3.3 2.25% 0.0

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