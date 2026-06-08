鉅亨速報

盤中速報 - 比特幣現金大跌8.09%，報206.7美元

鉅亨網新聞中心

比特幣現金(BCH)在過去 24 小時內跌幅超過8.09%，最新價格206.7美元，總成交量達0.72億美元，總市值41.53億美元，目前市值排名第 13 名。

近 1 日最高價：234.6美元，近 1 日最低價：199.1美元，流通供給量：20,003,600。

比特幣現金是比特幣區塊鏈的硬分叉，一種由社群驅動的協議或技術面更新。在2017年8月1日的分岔將區塊大小更新為8MB。第二次硬分叉在2018年11月16日，分為「比特幣SV(Satoshi"s Vision)」中本聰的願景和比特幣ABC。後者擁有更多的算力和節點，最終成為了主鏈並接管BCH代號。

歷史漲跌幅


  • 近 1 週：-21.58%
  • 近 1 月：-48.86%
  • 近 3 月：-48.00%
  • 近 6 月：-60.21%
  • 今年以來：-61.16%

暢行幣圈交易全攻略，專家駐群實戰交流

▌立即加入鉅亨買幣實戰交流 LINE 社群（點此入群
不管是新手發問，還是老手交流，只要你想參與加密貨幣現貨交易、合約跟單、合約網格、量化交易、理財產品的投資，都歡迎入群討論學習！

前往鉅亨買幣找交易所優惠


文章標籤

虛擬貨幣虛擬貨幣盤中盤中速報虛幣漲跌幅比特幣現金

相關行情

台股首頁我要存股
比特幣現金208.80-7.16%
比特幣63619.99+2.24%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty