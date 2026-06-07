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鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過12.26億美元，BETA(BETA)24小時漲幅達64%

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指標幣種：比特幣(BTC)現報價格61,407.84美元，24小時漲跌幅+0.87%；以太幣(ETH)現報價格1,588.87美元，24小時漲跌幅+0.84%。

亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達12.26億美元；USDC(USDC)24小時成交量達8.88億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達8.7億美元。

24小時漲幅：BETA(BETA)24小時漲幅64%；Viberate(VIB)24小時漲幅63.3%；ATA(ATA)24小時漲幅53.8%。

24小時跌幅：Bonfida(FIDA)24小時跌幅31.6%；Manta(MANTA)24小時跌幅14.6%；UTK(UTK)24小時跌幅16.2%。


近一週漲幅：MBOX(MBOX)近一週漲幅48.1%；Stargate Finance(STG)近一週漲幅46.8%；Stratis(STRAX)近一週漲幅46.6%。

近一週跌幅：Worldcoin(WLD)近一週跌幅18.8%；Manta(MANTA)近一週跌幅9.81%；DEXE(DEXE)近一週跌幅5.42%。

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