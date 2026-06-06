盤中速報 - Ethena大漲9.74%，報0.09美元
鉅亨網新聞中心
Ethena(ENA)在過去 24 小時內漲幅超過9.74%，最新價格0.09美元，總成交量達0.53億美元，總市值7.93億美元，目前市值排名第 33 名。
近 1 日最高價：0.1美元，近 1 日最低價：0.08美元，流通供給量：8,492,187,500。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+8.72%
- 近 1 月：-20.53%
- 近 3 月：-8.40%
- 近 6 月：-63.39%
- 今年以來：-55.88%
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