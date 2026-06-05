盤中速報 - Aptos大跌8.08%，報0.75美元
鉅亨網新聞中心
Aptos(APT)在過去 24 小時內跌幅超過8.08%，最新價格0.75美元，總成交量達0.15億美元，總市值5.85億美元，目前市值排名第 39 名。
近 1 日最高價：0.82美元，近 1 日最低價：0.73美元，流通供給量：780,888,464。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-13.18%
- 近 1 月：-15.42%
- 近 3 月：-19.03%
- 近 6 月：-57.80%
- 今年以來：-56.17%
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