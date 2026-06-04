盤中速報 - 其他電子類股表現疲軟，跌幅2.12%，總成交額348.89億
鉅亨網新聞中心
台股今日其他電子業類股表現疲軟，04日10:19相關指數下跌2.12%，總成交額348.89億元，大盤占比6.23%。
該產業上漲家數19、下跌家數25、平盤家數1。領跌個股貿聯-KY(3665-TW)04日10:19股價下跌165元，報2140.0元，跌幅7.16%。
其他電子近5日上漲9.9%，集中市場加權指數上漲4.98%，產業指數漲幅表現優於大盤。
產業指數績效
|漲跌幅
|其他電子
|集中市場加權指數
|近一週
|+9.9%
|+4.98%
|近一月
|+27.19%
|+19.35%
|近三月
|+39.65%
|+35.36%
|近六月
|+51.38%
|+67.16%
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