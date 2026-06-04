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盤中速報 - 其他電子類股表現疲軟，跌幅2.12%，總成交額348.89億

鉅亨網新聞中心

台股今日其他電子業類股表現疲軟，04日10:19相關指數下跌2.12%，總成交額348.89億元，大盤占比6.23%。

該產業上漲家數19、下跌家數25、平盤家數1。領跌個股貿聯-KY(3665-TW)04日10:19股價下跌165元，報2140.0元，跌幅7.16%。

其他電子近5日上漲9.9%，集中市場加權指數上漲4.98%，產業指數漲幅表現優於大盤。

產業指數績效


漲跌幅 其他電子 集中市場加權指數
近一週 +9.9% +4.98%
近一月 +27.19% +19.35%
近三月 +39.65% +35.36%
近六月 +51.38% +67.16%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數45829.26-1.36%
貿聯-KY2150-6.72%

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