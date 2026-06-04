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盤中速報 - 零組件業類股表現疲軟，跌幅2.97%，總成交額634.86億

鉅亨網新聞中心

台股今日電子零組件業類股表現疲軟，04日10:05相關指數下跌2.97%，總成交額634.86億元，大盤占比11.35%。

該產業上漲家數20、下跌家數79、平盤家數5。領跌個股鴻名(3021-TW)04日10:02股價下跌4元，報36.0元，跌幅10%。

零組件業近5日下跌0.5%，集中市場加權指數上漲4.98%，產業指數無明顯表現。

產業指數績效


漲跌幅 零組件業 集中市場加權指數
近一週 -0.5% +4.98%
近一月 +17.45% +19.35%
近三月 +83.17% +35.36%
近六月 +146.42% +67.16%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數45877.2-1.25%
鴻名36-10.0%

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