盤中速報 - 零組件業類股表現疲軟，跌幅2.97%，總成交額634.86億
鉅亨網新聞中心
台股今日電子零組件業類股表現疲軟，04日10:05相關指數下跌2.97%，總成交額634.86億元，大盤占比11.35%。
該產業上漲家數20、下跌家數79、平盤家數5。領跌個股鴻名(3021-TW)04日10:02股價下跌4元，報36.0元，跌幅10%。
零組件業近5日下跌0.5%，集中市場加權指數上漲4.98%，產業指數無明顯表現。
產業指數績效
|漲跌幅
|零組件業
|集中市場加權指數
|近一週
|-0.5%
|+4.98%
|近一月
|+17.45%
|+19.35%
|近三月
|+83.17%
|+35.36%
|近六月
|+146.42%
|+67.16%
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 盤中速報 - 安可(3615)大漲8.47%，報58.9元
- 盤中速報 - 雅特力-KY(6907)大漲9.64%，報153.5元
- 盤中速報 - 耀穎(7772)股價拉至漲停，漲停價168.5元，成交748張
- 盤中速報 - 中茂(5205)急拉3.49%報22.7元，成交2張
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇