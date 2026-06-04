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盤中速報 - 幣安幣大跌8.82%，報592.6美元

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幣安幣(BNB)在過去 24 小時內跌幅超過8.82%，最新價格592.6美元，總成交量達2.17億美元，總市值831.08億美元，目前市值排名第 3 名。

近 1 日最高價：650.1美元，近 1 日最低價：590.5美元，流通供給量：136,358,483。

幣安幣是由Binance平台發行的功能型代幣，可以用來支付幣安交易所的手續費或參與投資活動。原先是部署在以太坊網絡上的ERC-20代幣，然而隨著幣安鏈主網發佈上線，現已今有三種BNB存在：幣安鏈的BEP-2；幣安智能鏈的BEP-20；以太坊的ERC-20。

歷史漲跌幅


  • 近 1 週：-2.34%
  • 近 1 月：+0.11%
  • 近 3 月：-5.27%
  • 近 6 月：-30.74%
  • 今年以來：-27.89%

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