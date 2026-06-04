盤中速報 - 玻璃陶瓷類股表現疲軟，跌幅2.32%，總成交額14.99億
鉅亨網新聞中心
台股今日玻璃陶瓷類股表現疲軟，04日09:48相關指數下跌2.32%，總成交額14.99億元，大盤占比0.43%。
該產業上漲家數2、下跌家數2、平盤家數0。領跌個股台玻(1802-TW)04日09:48股價下跌2元，報69.8元，跌幅2.79%。
玻璃陶瓷近5日下跌0.31%，集中市場加權指數上漲4.98%，產業指數無明顯表現。
產業指數績效
|漲跌幅
|玻璃陶瓷
|集中市場加權指數
|近一週
|-0.31%
|+4.98%
|近一月
|+9.41%
|+19.35%
|近三月
|+14.08%
|+35.36%
|近六月
|+93.67%
|+67.16%
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