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盤中速報 - 玻璃陶瓷類股表現疲軟，跌幅2.32%，總成交額14.99億

鉅亨網新聞中心

台股今日玻璃陶瓷類股表現疲軟，04日09:48相關指數下跌2.32%，總成交額14.99億元，大盤占比0.43%。

該產業上漲家數2、下跌家數2、平盤家數0。領跌個股台玻(1802-TW)04日09:48股價下跌2元，報69.8元，跌幅2.79%。

玻璃陶瓷近5日下跌0.31%，集中市場加權指數上漲4.98%，產業指數無明顯表現。

產業指數績效


漲跌幅 玻璃陶瓷 集中市場加權指數
近一週 -0.31% +4.98%
近一月 +9.41% +19.35%
近三月 +14.08% +35.36%
近六月 +93.67% +67.16%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數45873.99-1.26%
台玻68.9-4.04%

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