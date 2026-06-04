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盤中速報 - 造紙工業類股表現強勁，漲幅2.72%，總成交額0.64億

鉅亨網新聞中心

台股今日造紙工業類股表現強勁，04日09:02相關指數上漲2.72%，總成交額0.64億元，大盤占比0.08%。

該產業上漲家數7、下跌家數0、平盤家數0。領漲個股華紙(1905-TW)04日09:00股價上漲0.7元，報13.45元，漲幅5.49%。

造紙工業近5日上漲4.75%，集中市場加權指數上漲4.98%，產業指數波動與大盤表現同步。

產業指數績效


漲跌幅 造紙工業 集中市場加權指數
近一週 +4.75% +4.98%
近一月 +5.02% +19.35%
近三月 +0.57% +35.36%
近六月 -4.45% +67.16%

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集中市場加權指數46074.92-0.83%
華紙13.3+4.31%

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