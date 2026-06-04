盤中速報 - 造紙工業類股表現強勁，漲幅2.72%，總成交額0.64億
鉅亨網新聞中心
台股今日造紙工業類股表現強勁，04日09:02相關指數上漲2.72%，總成交額0.64億元，大盤占比0.08%。
該產業上漲家數7、下跌家數0、平盤家數0。領漲個股華紙(1905-TW)04日09:00股價上漲0.7元，報13.45元，漲幅5.49%。
造紙工業近5日上漲4.75%，集中市場加權指數上漲4.98%，產業指數波動與大盤表現同步。
產業指數績效
|漲跌幅
|造紙工業
|集中市場加權指數
|近一週
|+4.75%
|+4.98%
|近一月
|+5.02%
|+19.35%
|近三月
|+0.57%
|+35.36%
|近六月
|-4.45%
|+67.16%
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