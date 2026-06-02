盤中速報 - 數位代幣大漲10.61%，報3.14美元
鉅亨網新聞中心
數位代幣(ICP)在過去 24 小時內漲幅超過10.61%，最新價格3.14美元，總成交量達0.29億美元，總市值16.37億美元，目前市值排名第 23 名。
近 1 日最高價：3.18美元，近 1 日最低價：2.81美元，流通供給量：549,408,638。
ICP 全名為 Internet Computer，ICP 的基礎網路使用智慧合約（smart contract），與規模較大的競爭者如以太坊等競爭。ICP 希望從軟體開發人員到內容創作者，不必經過臉書、亞馬遜，也不需要透過伺服器或商業雲端的服務，就可以在網路上發布其作品。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-0.94%
- 近 1 月：+11.39%
- 近 3 月：+9.72%
- 近 6 月：-30.11%
- 今年以來：-12.39%
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