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盤中速報 - 勤凱科技(4760)大跌7.34%，報397.5元

鉅亨網新聞中心

勤凱科技(4760-TW)02日10:26股價下跌31.5元，報397.5元，跌幅7.34%，成交1,261張。

勤凱科技(4760-TW)所屬產業為其他電子業，主要業務為先進封裝接著、散熱材料及陶瓷元件導電材料設計製造及銷售。

近5日股價上漲14.4%，櫃買市場加權指數上漲2.54%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-1,299 張
  • 外資買賣超：-1,315 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+16 張
  • 融資增減：+646 張
  • 融券增減：+34 張

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