盤中速報 - 勤凱科技(4760)大跌7.34%，報397.5元
鉅亨網新聞中心
勤凱科技(4760-TW)02日10:26股價下跌31.5元，報397.5元，跌幅7.34%，成交1,261張。
勤凱科技(4760-TW)所屬產業為其他電子業，主要業務為先進封裝接著、散熱材料及陶瓷元件導電材料設計製造及銷售。
近5日股價上漲14.4%，櫃買市場加權指數上漲2.54%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-1,299 張
- 外資買賣超：-1,315 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+16 張
- 融資增減：+646 張
- 融券增減：+34 張
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 盤中速報 - 勤凱科技(4760)大跌6.94%，報435.5元
- 盤中速報 - 勤凱科技(4760)急跌-4.77%報443.5元，成交1,570張
- 美方調降台灣汽車零組件232關稅，哪三檔受惠最大？還能夠追嗎？
- 盤中速報 - 勤凱科技(4760)股價拉至漲停，漲停價468.0元，成交231張
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇