盤中速報 - ORDI大漲8.02%，報3.76美元
鉅亨網新聞中心
ORDI(ORDI)在過去 24 小時內漲幅超過8.02%，最新價格3.76美元，總成交量達0.11億美元，總市值0.79億美元，目前市值排名第 95 名。
近 1 日最高價：4.11美元，近 1 日最低價：3.48美元，流通供給量：21,000,000。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-17.72%
- 近 1 月：-39.92%
- 近 3 月：+32.90%
- 近 6 月：-17.41%
- 今年以來：-27.19%
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