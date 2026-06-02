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盤中速報 - 電腦週邊類股表現強勁，漲幅1.93%，總成交額315.85億

鉅亨網新聞中心

台股今日電腦及週邊設備業類股表現強勁，02日09:06相關指數上漲1.93%，總成交額315.85億元，大盤占比21.6%。

該產業上漲家數40、下跌家數20、平盤家數3。領跌個股邁科(6831-TW)02日09:06股價下跌43元，報719.0元，跌幅5.64%。

電腦週邊近5日上漲9.35%，集中市場加權指數上漲3.88%，產業指數漲幅表現優於大盤。

產業指數績效


漲跌幅 電腦週邊 集中市場加權指數
近一週 +9.35% +3.88%
近一月 +22.91% +16.47%
近三月 +39.29% +28.02%
近六月 +41.99% +65.81%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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邁科719-5.64%

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