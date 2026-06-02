盤中速報 - 電腦週邊類股表現強勁，漲幅1.93%，總成交額315.85億
鉅亨網新聞中心
台股今日電腦及週邊設備業類股表現強勁，02日09:06相關指數上漲1.93%，總成交額315.85億元，大盤占比21.6%。
該產業上漲家數40、下跌家數20、平盤家數3。領跌個股邁科(6831-TW)02日09:06股價下跌43元，報719.0元，跌幅5.64%。
電腦週邊近5日上漲9.35%，集中市場加權指數上漲3.88%，產業指數漲幅表現優於大盤。
產業指數績效
|漲跌幅
|電腦週邊
|集中市場加權指數
|近一週
|+9.35%
|+3.88%
|近一月
|+22.91%
|+16.47%
|近三月
|+39.29%
|+28.02%
|近六月
|+41.99%
|+65.81%
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 盤中速報 - 南亞(1303)大漲7.44%，報115.5元
- 盤中速報 - 微星(2377)急拉3.42%報151.0元，成交39,310張
- 盤中速報 - 系統電(5309)急跌-4.06%報77.8元，成交14,187張
- 盤中速報 - 全福生技(6885)大漲8.28%，報24.2元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇