盤中速報 - 航運運輸股價指數類股表現強勁，漲幅2.29%，總成交額1.75億
鉅亨網新聞中心
台股今日航運業類股表現強勁，01日12:04相關指數上漲2.29%，總成交額1.75億元，大盤占比0.07%。
該產業上漲家數4、下跌家數1、平盤家數1。領漲個股正德(2641-TW)01日12:04股價上漲1.55元，報19.25元，漲幅8.76%。
航運運輸股價指數近5日下跌0.7%，櫃買市場加權指數上漲4.82%，產業指數無明顯表現。
產業指數績效
|漲跌幅
|航運運輸股價指數
|櫃買市場加權指數
|近一週
|-0.7%
|+4.82%
|近一月
|+0.83%
|+15.36%
|近三月
|-5.03%
|+40.07%
|近六月
|-6.73%
|+69.15%
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