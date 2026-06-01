鉅亨速報

盤中速報 - 航運運輸股價指數類股表現強勁，漲幅2.29%，總成交額1.75億

鉅亨網新聞中心

台股今日航運業類股表現強勁，01日12:04相關指數上漲2.29%，總成交額1.75億元，大盤占比0.07%。

該產業上漲家數4、下跌家數1、平盤家數1。領漲個股正德(2641-TW)01日12:04股價上漲1.55元，報19.25元，漲幅8.76%。

航運運輸股價指數近5日下跌0.7%，櫃買市場加權指數上漲4.82%，產業指數無明顯表現。

產業指數績效


漲跌幅 航運運輸股價指數 櫃買市場加權指數
近一週 -0.7% +4.82%
近一月 +0.83% +15.36%
近三月 -5.03% +40.07%
近六月 -6.73% +69.15%

文章標籤

台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數45337.91+1.35%
正德19.35+9.32%

鉅亨贏指標

了解更多

#偏強機會股

偏強
正德

70%

勝率

#波段上揚股

偏強
正德

70%

勝率

#突破區間

偏強
正德

70%

勝率

#長紅K線突破盤整

偏強
正德

70%

勝率

#一紅吃三黑

偏強
正德

70%

勝率

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty