盤中速報 - HIVE大漲14.43%，報0.0666美元

Hive於2020年3月20日啟動，是一個去中心化的資訊共用網絡，具有基於委託權益證明（DPoS）協議的隨附的基於區塊鏈的金融分類賬。 Hive支援許多不同類型的資訊共用應用程式。 無數的dapp，API和前端有助於普遍，直接地訪問數據，交易和記錄，因此這種現有的多樣性和實用性可確保生態系統歡迎內容創建者，消費者，投資者和構建者。