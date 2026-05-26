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盤中速報 - 鋼鐵股價指數類股表現疲軟，跌幅2%，總成交額2.63億

鉅亨網新聞中心

台股今日鋼鐵工業類股表現疲軟，26日12:49相關指數下跌2%，總成交額2.63億元，大盤占比0.11%。

該產業上漲家數5、下跌家數9、平盤家數2。領跌個股強新(5013-TW)26日11:52股價下跌1元，報28.45元，跌幅3.4%。

鋼鐵股價指數近5日上漲2.81%，櫃買市場加權指數上漲6.19%，產業指數無明顯表現。

產業指數績效


漲跌幅 鋼鐵股價指數 櫃買市場加權指數
近一週 +2.81% +6.19%
近一月 +6.01% +14.01%
近三月 +3.5% +38.87%
近六月 +6.12% +70.99%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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強新28.45-3.40%

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