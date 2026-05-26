盤中速報 - 鋼鐵股價指數類股表現疲軟，跌幅2%，總成交額2.63億
鉅亨網新聞中心
台股今日鋼鐵工業類股表現疲軟，26日12:49相關指數下跌2%，總成交額2.63億元，大盤占比0.11%。
該產業上漲家數5、下跌家數9、平盤家數2。領跌個股強新(5013-TW)26日11:52股價下跌1元，報28.45元，跌幅3.4%。
鋼鐵股價指數近5日上漲2.81%，櫃買市場加權指數上漲6.19%，產業指數無明顯表現。
產業指數績效
|漲跌幅
|鋼鐵股價指數
|櫃買市場加權指數
|近一週
|+2.81%
|+6.19%
|近一月
|+6.01%
|+14.01%
|近三月
|+3.5%
|+38.87%
|近六月
|+6.12%
|+70.99%
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