盤中速報 - Worldcoin大漲13.95%，報0.3美元
鉅亨網新聞中心
Worldcoin(WLD)在過去 24 小時內漲幅超過13.95%，最新價格0.3美元，總成交量達0.33億美元，總市值8.71億美元，目前市值排名第 33 名。
近 1 日最高價：0.31美元，近 1 日最低價：0.26美元，流通供給量：2,893,975,825。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+26.88%
- 近 1 月：+14.28%
- 近 3 月：-20.38%
- 近 6 月：-53.01%
- 今年以來：-42.56%
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