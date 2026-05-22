鉅亨速報

盤中速報 - INJ大漲8.23%，報5.42美元

鉅亨網新聞中心

INJ(INJ)在過去 24 小時內漲幅超過8.23%，最新價格5.42美元，總成交量達0.20億美元，總市值5.40億美元，目前市值排名第 44 名。

近 1 日最高價：5.532美元，近 1 日最低價：4.969美元，流通供給量：99,970,935。

Injective Protocol 的使命是解鎖 DeFi 市場。 為此，在提供高速的同時，它還重置了gas費用。 因此，它提供了真正去中心化和無限的交易體驗。 在執行這些操作時，它實現了一些重要功能：(1)完全去中心化的網路結構，(2)二層協議速度，(3)去中心化的訂單簿結構，(4)創建和使用未註冊市場，(5)低網路延遲和無燃料費

歷史漲跌幅


  • 近 1 週：+7.51%
  • 近 1 月：+60.02%
  • 近 3 月：+49.67%
  • 近 6 月：-2.69%
  • 今年以來：+15.83%

暢行幣圈交易全攻略，專家駐群實戰交流

▌立即加入鉅亨買幣實戰交流 LINE 社群（點此入群
不管是新手發問，還是老手交流，只要你想參與加密貨幣現貨交易、合約跟單、合約網格、量化交易、理財產品的投資，都歡迎入群討論學習！

前往鉅亨買幣找交易所優惠


文章標籤

虛擬貨幣虛擬貨幣盤中盤中速報虛幣漲跌幅INJ

相關行情

台股首頁我要存股
INJ5.441+2.41%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty