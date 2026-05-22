盤中速報 - Bonfida大跌11.78%，報0.04美元
鉅亨網新聞中心
Bonfida(FIDA)在過去 24 小時內跌幅超過11.78%，最新價格0.04美元，總成交量達0.39億美元，總市值0.38億美元，目前市值排名第 139 名。
近 1 日最高價：0.05美元，近 1 日最低價：0.04美元，流通供給量：990,910,932。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+131.54%
- 近 1 月：+138.00%
- 近 3 月：+143.91%
- 近 6 月：-12.54%
- 今年以來：+5.00%
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